Boat Days on Board Blue Expo la Direzione Marittima del Lazio incontra i 24 Comuni costieri

Il 15 maggio 2026, la Direzione Marittima del Lazio ha incontrato i rappresentanti di 24 Comuni situati lungo la costa in occasione dell’apertura della manifestazione “Boat Days on Board Blue Expo”. L’evento si svolge in una località di mare e coinvolge operatori del settore nautico, amministrazioni locali e cittadini interessati. Durante l’incontro sono stati discussi aspetti legati alla sicurezza della navigazione, alle normative vigenti e alle attività di promozione del turismo marittimo nella regione.

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Roma, 15 maggio 2026 – In occasione dell’apertura della manifestazione “Boat Days on Board Blue Expo”, in programma a Gaeta dal 14 al 17 maggio, la Direzione Marittima del Lazio ha incontrato i 24 Comuni costieri del Lazio, illustrando il percorso di coordinamento avviato nei mesi scorsi in vista della stagione balneare, che avrà ufficialmente inizio sabato 16 maggio 2026. La partecipazione del Capitano di Vascello Cosimo Nicastro, Direttore Marittimo del Lazio, ai lavori del “Laboratorio Blu” sottolinea la centralità del confronto tra istituzioni per il governo del territorio costiero. Presenti anche l’on. Pasquale Ciacciarelli, assessore regionale alle Politiche del mare, e il sindaco di Gaeta Cristian Leccese, oltre ai rappresentanti dei Comuni costieri e dei 17 Comandi territoriali delle Capitanerie di Porto del Lazio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Nastya and Eva on the Royal Caribbean cruise Sullo stesso argomento A Gaeta arriva “Boat Days on Board e Blu Expo”Organizzato da Consormare del Golfo, dal 14 al 17 maggio, arriva a Gaeta “Boat Days on Board e Blu Expo”, importante evento dedicato alla nautica da... Turismo: la sfida per i comuni costieri contro l’effetto fisarmonicaA Roma, presso la Camera dei deputati, il sindaco di Montesilvano, Ottavio De Martinis, insieme all’assessore al turismo Corinna Sandias, ha preso... La Provincia di Latina al Boat Days on Board – Blue Expo di Gaeta. x.com Il mare del Lazio protagonista del Boat Days di GaetaLa Regione Lazio è presente al Boat Days on Board Blue Expo, evento dedicato alla nautica e all’economia del mare organizzato da Consormare del Golfo e in programma dal 14 al 17 maggio nella piazza de ... radioluna.it Boat Days on Board e Blu Expo a Gaeta dal 14 al 17 maggio 2026Boat Days on Board e Blu Expo a Gaeta dal 14 al 17 maggio 2026 l’evento dedicato alla nautica e all’economia del mare ... pressmare.it