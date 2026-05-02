A Gaeta arriva Boat Days on Board e Blu Expo

A Gaeta si terrà dal 14 al 17 maggio l’evento “Boat Days on Board e Blu Expo”, promosso dalla Consormare del Golfo. La manifestazione si concentra sulla nautica da diporto, il turismo nautico e settori correlati dell’economia marittima. Nell’occasione, saranno presenti esposizioni e iniziative rivolte agli operatori e agli appassionati del settore. La fiera si svolgerà nel porto e nelle aree limitrofe della città.

Organizzato da Consormare del Golfo, dal 14 al 17 maggio, arriva a Gaeta “Boat Days on Board e Blu Expo”, importante evento dedicato alla nautica da diporto, al turismo nautico e ai principali settori dell’economia del mare. L’iniziativa rappresenta la prosecuzione del Boat Days svoltosi a.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Boat Days a Civitavecchia, quinta edizioneTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Dopo... Piazzola accende i motori: arriva Padova Moto DaysL’evento nasce con l’obiettivo di riunire in un unico contesto concessionarie ufficiali, officine specializzate, motoclub, associazioni sportive,... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: A Gaeta arriva Boat Days on Board e Blu Expo. A Gaeta arriva Boat Days on Board e Blu ExpoOrganizzato da Consormare del Golfo, dal 14 al 17 maggio, arriva a Gaeta Boat Days on Board e Blu Expo, importante evento dedicato alla nautica da diporto, al turismo nautico e ai principali settori ... latinatoday.it Boat Days on Board e Blu Expo a Gaeta dal 14 al 17 maggio 2026Boat Days on Board e Blu Expo a Gaeta dal 14 al 17 maggio 2026 l’evento dedicato alla nautica e all’economia del mare ... pressmare.it