Dal 15 al 17 maggio si svolgerà il tradizionale Concorso d'eleganza di Villa d'Este, evento di rilievo nel settore automobilistico. L'iniziativa, organizzata da Bmw Group Classic in collaborazione con il Grand Hotel Villa d’Este di Cernobbio, vedrà la partecipazione di modelli storici e novità del marchio. La manifestazione celebra anche alcuni anniversari legati alla storia della casa tedesca.

A poco più di due settimane dal suo inizio, è stata presentata ufficialmente presso la House of Bmw Italia di San Donato Milanese la nuova edizione del Concorso d'Eleganza di Villa d'Este, appuntamento organizzato da Bmw Group Classic insieme all'hotel Villa d'Este sulle rive del lago di Como dal 15 al 17 maggio. L'edizione 2026 riunirà circa cinquanta tra le auto più iconiche e rare della storia dell'automobile, suddivise in otto classi tematiche che attraversano epoche e stili differenti, dalle vetture degli anni Venti fino alle supercar moderne. L'evento sarà anche l'occasione per Bmw Group di...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bmw al Concorso d'eleganza di Villa d'Este: tra anniversari e novità

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