Per il generale Bluth sparare ai coloni non si può Ai palestinesi invece sì

Un generale ha affermato che, in Cisgiordania occupata, non è consentito sparare ai coloni, mentre lo è nei confronti dei palestinesi che lanciano pietre contro veicoli e forze di sicurezza. La differenza di trattamento tra i due gruppi viene evidenziata nel suo discorso, con riferimenti alle leggi israeliane che considerano grave il lancio di pietre da parte dei palestinesi. La questione riguarda le modalità di intervento delle forze di sicurezza e le restrizioni legali applicate.

Palestina In Cisgiordania la legge militare vale solo per i palestinesi sotto occupazione. I coloni sono soggetti alla legge civile israeliana Palestina In Cisgiordania la legge militare vale solo per i palestinesi sotto occupazione. I coloni sono soggetti alla legge civile israeliana Si comportano in modo ben diverso i soldati impiegati nella Cisgiordania occupata quando a lanciare pietre, un reato grave per la legge israeliana, contro autoveicoli e forze di sicurezza è un colono ebreo o un palestinese. Con il primo evitano di sparare, con il secondo fanno fuoco senza esitazioni. «Gli spari dei soldati contro gli ebrei hanno profonde...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Per il generale Bluth sparare ai coloni non si può. Ai palestinesi invece sì Notizie correlate GPS 2026: si può aggiornare e poi non presentare domanda per le supplenze? Quali sanzioni se si rinuncia? RISPOSTE AI QUESITIGPS graduatorie provinciali e di istituto per il biennio 202628: la docente Sonia Cannas risponde, con la consueta professionalità, ai quesiti dei... Giro dei Paesi Baschi 2026: il percorso e le tappe ai raggi X. Ad Eibar si decide la classifica generale?Nel contesto di un inizio stagione caratterizzato dalla perfetta alternanza tra le Classiche del Nord e le brevi corse a tappe che, generalmente,... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: L'ex capo del Mossad: Per Israele la minaccia esistenziale non è a Teheran; Chiusura settimanale della Palestina: le agenzie di sicurezza israeliane lanciano l’allarme sui coloni; Pallottole contro pietre. Avi Bluth, capo del comando centrale dell’IDF, dice cose gravissime e sconvolgenti. Eppure i media tacciono. Perché nessuno ne parla Facciamo girare questo video ovunque. x.com Pallottole contro pietre Il maggiore generale Avi Bluth, comandante del Comando Centrale israeliano in Cisgiordania, ha dichiarato il 4 maggio a Haaretz che i soldati non sparano ai coloni ebrei che lanciano pietre perché farlo «ha profonde conseguenze soc - facebook.com facebook