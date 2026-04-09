Il servizio ferroviario tra Torino e Milano sarà sospeso nelle giornate di domenica 12 e 19 aprile per consentire lavori di aggiornamento tecnologico presso la stazione di Novara. Durante queste date, i passeggeri dovranno utilizzare autobus sostitutivi per raggiungere le rispettive destinazioni. La variazione interessa un tratto importante della linea, con ripercussioni sui collegamenti tra le due città.

L’infrastruttura ferroviaria che collega Torino e Milano subirà disagi significativi nelle giornate di domenica 12 e 19 aprile, a causa della sospensione del servizio per permettere l’aggiornamento tecnologico della stazione di Novara. Gli interventi mirano all’installazione di un nuovo sistema di controllo computerizzato (Acc), una manovra tecnica che impatterà sulla regolarità dei collegamenti tra il capoluogo piemontese e il milanese, oltre che sulle linee verso Ivrea, Chivasso e le zone di Biella S.Paolo, Domodossola e Arona. Logistica sostitutiva e restrizioni ai servizi su gomma. Per garantire la mobilità durante i lavori, Trenitalia ha predisposto dei bus sostitutivi che copriranno i tratti tra Novara e Vercelli per alcuni treni delle tratte Torino-Milano e Novara-ChivassoIvrea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco treni Torino-Milano: bus sostitutivi il 12 e 19 aprile

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