Un blackout di origine elettrica ha causato il blocco dei server dell’Inva, interrompendo le donazioni di sangue e rallentando le attività degli uffici. Le autorità stanno verificando perché i sistemi di allarme non abbiano rilevato il guasto in tempo. Il blackout ha avuto ripercussioni sulla gestione delle farmacie ospedaliere, che hanno dovuto adattarsi alla mancanza di supporto digitale. La situazione ha creato disagi temporanei nelle procedure di raccolta e distribuzione del sangue.

? Domande chiave Perché i sistemi di allarme non hanno segnalato il guasto elettrico?. Come influisce questo blackout sulla gestione delle farmacie ospedaliere?. Quali uffici comunali e regionali sono rimasti paralizzati dal blocco?. Cosa ha impedito ai tecnici di risolvere subito il problema?.? In Breve Mancanza di corrente al datacenter di Borgnalle durante la notte.. Intervento dei tecnici reperibili a partire dalle 4:30 del mattino.. Servizio Cup per le prenotazioni rimasto operativo durante il guasto.. Sistemi di allarme non hanno segnalato il blackout al datacenter.. Un guasto informatico ai server di Inva ha bloccato questa mattina le donazioni di sangue e rallentato i servizi dell’Azienda Usl, colpendo anche diversi uffici della Regione e dei Comuni valdostani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocco server Inva: stop alle donazioni di sangue e uffici rallentati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Tragedia Collatina: 3 morti, fuga e stop alle donazioni socialUna famiglia è stata decimata in un incidente stradale su via Collatina a Roma, con tre vittime e un solo sopravvissuto.

Donazioni di sangue, nuovi appuntamenti in cittàL’associazione San Marco donatori volontari di sangue ha definito il calendario dei prossimi mesi.