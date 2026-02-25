Donazioni di sangue nuovi appuntamenti in città

L’associazione San Marco donatori volontari di sangue ha definito il calendario dei prossimi mesi. Si comincia venerdì 27 febbraio presso la capitaneria di Porto Ricco calendario di appuntamenti in città con l’autoemoteca dell’Associazione San Marco Donatori Volontari Sangue. Si comincia venerdì 27 febbraio presso la Capitaneria di Porto con un appuntamento al quale potranno accedere sia i dipendenti sia i cittadini. Si prosegue il 3 marzo presso l’Istituto Tecnico Aeronautico “Arturo Ferrarin”; l’11 aprile l’autoemoteca arriverà presso la Stazione Maristaelie anche in questo caso ci sarà la possibilità per ogni cittadino di accedere; mentre il 5 e l’8 maggio il mezzo dell'associazione San Marco sarà presso l’Istituto Nautico “Duca degli Abruzzi”. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

