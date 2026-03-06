Tragedia Collatina | 3 morti fuga e stop alle donazioni social

Un grave incidente stradale si è verificato su via Collatina a Roma, coinvolgendo una famiglia e causando la morte di tre persone. Un solo membro è sopravvissuto all’impatto, mentre le autorità hanno interrotto temporaneamente le donazioni social in seguito alla tragedia. La dinamica dell’incidente e i dettagli sono ancora in fase di accertamento.

Una famiglia è stata decimata in un incidente stradale su via Collatina a Roma, con tre vittime e un solo sopravvissuto. Mentre la città si interroga sulla sicurezza urbana, una lettera dell'avvocato della famiglia ha fermato le raccolte fondi non autorizzate sui social media. La tragedia è scoppiata il primo marzo, quando un'auto di servizio era a diverse centinaia di metri dal punto d'impatto, mentre tre cittadini sudamericani fuggivano dalla polizia dopo aver ignorato l'alt. L'unico familiare rimasto in vita, Danilo Ardovini, ha richiesto privacy assoluta per evitare spettacolarizzazioni del dolore.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

Famiglia uccisa sulla Collatina, stop alle raccolte fondi sui social: “Solo quella dei colleghi di Alessio è autorizzata”L'avvocato di Daniele Ardovini, l'unico familiare rimasto in vita, ha scritto una lettera per chiedere di evitare spettacolarizzazioni sulla tragedia...

Tragedia sulla Collatina, auto in fuga dalla polizia provoca un incidente: muoiono madre, padre e figlioRoma, 2 marzo 2026 – Tre persone, una coppia e il loro figlio, sono morte nella notte a Roma in un incidente avvenuto durante un inseguimento...

