Blocco bus a Monza e Brianza | sciopero di 24 ore con forti disagi

A Monza e Brianza si è verificato uno sciopero di 24 ore che ha causato forti disagi alla circolazione dei mezzi pubblici. Durante questa giornata, alcune linee extraurbane dirette verso Trezzo sono state completamente ferme, interrompendo il servizio. I lavoratori coinvolti protestano contro il progetto Milano Next di Atm, che ha portato alla sospensione di alcune corse e ha scatenato il blocco. La giornata di sciopero ha coinvolto diversi mezzi e ha interessato le principali arterie di collegamento nella zona.

? Domande chiave Quali linee extraurbane verso Trezzo subiranno il fermo totale dei mezzi?. Perché i lavoratori contestano il progetto Milano Next di Atm?. Come influirà lo sciopero sulla sicurezza dei conducenti durante la salita?. Quali sono le richieste economiche specifiche avanzate dai sindacati Al Cobas?.? In Breve Richiesta aumento salariale netto di 150 euro per dipendenti fino al parametro 193.. Critica al progetto Milano Next per la gestione diretta dei servizi da parte di Atm.. Blocco linee extraurbane verso Trezzo dalle 8:45 alle 15:00 e dalle 18:00.. Limitazioni linee urbane Monza previste tra le 9:00 e le 11:50.. Venerdì 15 maggio 2026, i pendolari e gli studenti tra Monza e la Brianza affrontano una mattinata di grandi disagi a causa dello sciopero di 24 ore proclamato da Al Cobas. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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