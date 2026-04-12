Sciopero trasporti in arrivo | bus fermi a Milano Monza Brianza Lodi e Pavia Le fasce orarie

Venerdì 17 aprile la mattinata presenta disagi per il trasporto pubblico locale in diverse province del Nord Italia. I lavoratori di una società di trasporto hanno deciso di scioperare per quattro ore, causando la sospensione delle corse di autobus nelle aree di Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia. La protesta coinvolge un ampio territorio tra le principali città e le zone limitrofe.

La mattinata di venerdì 17 aprile si preannuncia complicata per il trasporto pubblico locale. I lavoratori della società Addabus incroceranno le braccia per uno sciopero di 4 ore che interesserà un vasto bacino territoriale tra il Milanese e le province limitrofe.Gli orari dello.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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