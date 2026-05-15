Blitz in via Zarotto la finanza sequestra 12 mila prodotti | cosmetici pericolosi e farmaci senza autorizzazione
Nella giornata di ieri, le forze di polizia hanno effettuato un intervento in una strada della città, portando al sequestro di circa 12.000 prodotti tra cosmetici e farmaci. Tra questi, alcuni erano privi delle autorizzazioni necessarie, mentre altri sono risultati potenzialmente pericolosi per la salute. L'operazione si inserisce in un’attività di controllo mirata al contrasto della commercializzazione di merce priva di requisiti di sicurezza. Nessuno è stato arrestato, e sono in corso verifiche sulle filiere di distribuzione.
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, nell’ambito della costante azione di controllo economico del territorio, ha sottoposto a sequestro 12.274 prodotti non a norma e non sicuri, esposti in vendita in un esercizio commerciale di Strada Zarotto, gestito da cittadini di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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