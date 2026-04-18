I falsari del lusso La Finanza sequestra 700mila prodotti tra abiti e gioielli

La Guardia di finanza ha sequestrato circa 700mila articoli tra abiti, scarpe, accessori e gioielli che, pur sembando di marca, risultavano essere falsificati o irregolari. I prodotti erano stati messi in commercio con marche contraffatte o senza le autorizzazioni necessarie, e sono stati trovati in vari punti vendita e depositi. L'operazione si inserisce in una più ampia attività di contrasto alla vendita di merce contraffatta.

Vestiti, scarpe, accessori e gioielli: sembravano prodotti di marca, ma in realtà erano falsi o irregolari. È quanto hanno scoperto i finanzieri di Rimini durante una serie di controlli mirati in quattro grandi negozi della provincia, tutti operanti nel settore abbigliamento, calzature e accessori. Il risultato dell’operazione è un maxi sequestro: circa 700mila articoli con marchi contraffatti dei brand più noti del lusso sono finiti sotto chiave, insieme a oltre un chilometro e mezzo di tessuti. Capi apparentemente di qualità, venduti come prodotti ’di livello’, ma in realtà realizzati con materiali scadenti. In molti casi si trattava di fibre sintetiche spacciate per pregiate, con etichette studiate per trarre in inganno il cliente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - I falsari del lusso. La Finanza sequestra 700mila prodotti tra abiti e gioielli Notizie correlate Genova, nascondevano la droga in mezzo agli abiti per bambini, la guardia di finanza sequestra 5 chilogrammi di marijuanaI finanzieri della compagnia di Genova Sestri Ponente, impegnati nei controlli sui flussi di merci provenienti dall’estero e in transito negli hub... Maschere e costumi di Carnevale fuori legge: 700mila prodotti contraffatti sequestrati dalla Guardia di FinanzaBrescia, 16 febbraio 2026 – Quasi 700mila prodotti contraffatti sequestrati: è il bilancio dell'operazione disposta dal Comando provinciale della...