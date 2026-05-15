Blitz in un negozio di via Zarotto | la finanza sequestra 12 mila prodotti e cosmetici non a norma

Nella giornata di ieri, un'unità della Guardia di Finanza di Parma ha effettuato un intervento in un negozio situato in via Zarotto. Durante l’operazione, sono stati sequestrati circa 12 mila prodotti e cosmetici privi delle certificazioni richieste dalla normativa vigente. L’attività si inserisce in un più ampio controllo volto a verificare la conformità degli articoli venduti ai requisiti di legge. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità dell’operazione o sui soggetti coinvolti.

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