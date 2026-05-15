Blitz in un negozio di via Zarotto | la finanza sequestra 12 mila prodotti e cosmetici non a norma
Nella giornata di ieri, un'unità della Guardia di Finanza di Parma ha effettuato un intervento in un negozio situato in via Zarotto. Durante l’operazione, sono stati sequestrati circa 12 mila prodotti e cosmetici privi delle certificazioni richieste dalla normativa vigente. L’attività si inserisce in un più ampio controllo volto a verificare la conformità degli articoli venduti ai requisiti di legge. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle modalità dell’operazione o sui soggetti coinvolti.
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, nell’ambito della costante azione di controlloeconomico del territorio, ha sottoposto a sequestro 12.274 prodotti non a norma e non sicuri, esposti in vendita in un esercizio commerciale di Strada Zarotto, gestito da cittadini di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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