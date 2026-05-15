Blitz della Finanza in un’abitazione di una donna | trovata hashish e cocaina

Gli agenti della Guardia di Finanza hanno eseguito una perquisizione in un’abitazione di una donna di circa 40 anni a San Nicola Manfredi. Durante l’intervento, sono stati trovati e sequestrati hashish e cocaina. La donna è stata immediatamente arrestata e trasferita agli arresti domiciliari. L’operazione rientra in un’attività di controllo sul territorio mirata al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Nessun’altra persona è stata coinvolta nell’operazione.

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