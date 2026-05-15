Blitz della Finanza in un’abitazione di una donna | trovata hashish e cocaina
Gli agenti della Guardia di Finanza hanno eseguito una perquisizione in un’abitazione di una donna di circa 40 anni a San Nicola Manfredi. Durante l’intervento, sono stati trovati e sequestrati hashish e cocaina. La donna è stata immediatamente arrestata e trasferita agli arresti domiciliari. L’operazione rientra in un’attività di controllo sul territorio mirata al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. Nessun’altra persona è stata coinvolta nell’operazione.
Tempo di lettura: < 1 minuto Una 40enne di San Nicola Manfredi è stata arrestata dagli uomini della Guardia di Finanza e posta agli arresti domiciliari per possesso di sostanze stupefacenti. La donna, difesa dall’avvocato Gerardo Giorgione, era stata già sottoposta ad analoghe misure con la medesima accusa. Sottoposta ad una perquisizione personale e domiciliare, ancora una volta la donna è stata nuovamente trovata in possesso di sostanze stupefacenti che sono state così quantificate: circa 10 grammi di cocaina ed oltre 80 grammi di hashish. La perquisizioni ha permesso inoltre di ritrovare 1 bilancino di precisione e oltre 1000 euro in banconote di vario taglio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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