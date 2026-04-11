Irregolarità nell' allevamento di cuccioli di cane scatta il blitz | denuncia e maxi multa

Dopo segnalazioni da parte del Servizio veterinario e dell’Ufficio Anagrafe canina, sono stati effettuati controlli su alcune cessioni di cuccioli di cane. Durante le operazioni, sono state riscontrate irregolarità nelle attività di allevamento e vendita. Sono state sequestrate alcune cucciolate e sono state denunciate le persone coinvolte. Sono state inoltre comminate sanzioni amministrative di carattere economico.

Vendita irregolare di cuccioli di cane, scatta il blitz. A seguito di segnalazioni pervenute dal Servizio veterinario dell’Ausl di Ferrara e dall’Ufficio Anagrafe canina del Comune di Portomaggiore, inerenti delle irregolarità riscontrate in alcune cessioni di cuccioli di cane, militari del.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Irregolarità e lavoratori in nero in un cantiere edile di Collegno: denuncia e maxi-multaLo scorso mercoledì 11 febbraio 2026 i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Torino hanno controllato un cantiere edile di... Blitz della polizia municipale da 'Reggia Emporio': scatta la chiusura con maxi multaOperazione della Polizia Municipale a Maddaloni, dove è stato disposto lo stop immediato per il punto vendita “Reggia Emporio”, risultato privo di...