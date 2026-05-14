Il blitz dei Nas | sequestrati 20 chili di alimenti a rischio 8mila euro di multa A Parma sporcizia e carenze igieniche in un bar
Recentemente, i carabinieri del N.A.S. di Parma hanno condotto controlli in diversi esercizi pubblici per verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Durante le operazioni, sono stati sequestrati circa 20 chili di alimenti considerati a rischio e sono state comminate multe per un totale di 8.000 euro. In un bar della zona sono state riscontrate carenze igieniche e sporcizia, portando a ulteriori interventi di verifica.
I carabinieri del N.A.S. di Parma hanno recentemente svolto una serie di controlli finalizzati alla tutela della salute pubblica e alla verifica del rispetto delle normative in materia di igiene e sicurezza alimentare. Le ispezioni hanno riguardato esercizi di somministrazione alimenti e bevande.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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