Blitz antidroga della Finanza tra centro storico e scalo | sequestri denunce e violazioni di fogli di via

Da frosinonetoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un'operazione delle forze di sicurezza ha coinvolto diverse aree del centro storico e della zona dello scalo, portando al sequestro di sostanze stupefacenti. Durante il servizio, sono state identificate alcune persone e sono state emesse denunce e applicate misure di allontanamento. Sono stati anche riscontrati vari illeciti legati alle norme sui fogli di via. L'intervento ha visto l'impiego di unità specializzate in controlli di sicurezza e prevenzione del fenomeno dello spaccio.

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Un vasto servizio di controllo straordinario del territorio è stato condotto dai finanzieri del Comando Provinciale di Frosinone, con l'obiettivo primario di prevenire e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel capoluogo. Sotto la lente d'ingrandimento dei militari sono finite le aree. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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