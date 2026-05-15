Blitz antidroga della Finanza tra centro storico e scalo | sequestri denunce e violazioni di fogli di via

Un'operazione delle forze di sicurezza ha coinvolto diverse aree del centro storico e della zona dello scalo, portando al sequestro di sostanze stupefacenti. Durante il servizio, sono state identificate alcune persone e sono state emesse denunce e applicate misure di allontanamento. Sono stati anche riscontrati vari illeciti legati alle norme sui fogli di via. L'intervento ha visto l'impiego di unità specializzate in controlli di sicurezza e prevenzione del fenomeno dello spaccio.

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