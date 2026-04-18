Nella giornata di giovedì 16 aprile, la Polizia di Padova ha effettuato un'operazione presso il casello autostradale di Boara Pisani, arrestando una coppia di conviventi. Durante il blitz sono stati sequestrati circa 10 chili di cocaina e oltre un chilo di hashish, e sono stati trovati circa 700 mila euro in contanti. L’intervento ha portato alla confisca di sostanze stupefacenti e denaro, e i due sono stati portati in carcere.

Un’operazione della Squadra Mobile di Padova ha portato al sequestro di 10 chili di cocaina e oltre un chilo di hashish, culminata con l’arresto di una coppia di conviventi giovedì 16 aprile presso il casello autostradale di Boara Pisani. L’intervento, coordinato dal vicequestore Immacolata Benvenuto, ha coinvolto un uomo di 36 anni di origine marocchina e la sua compagna di 37 anni, di nazionalità romena, che viaggiavano su un’Audi carica di stupefacenti. Dall’intercettazione stradale alla perquisizione a Cavarzere. L’azione delle forze dell’ordine è iniziata nel primo pomeriggio di giovedì 16 aprile, quando gli agenti in borghese hanno bloccato il veicolo all’uscita autostradale di Boara Pisani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova, blitz all’Audi: coppia arrestata con 700mila euro di droga

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