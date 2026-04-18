Pedinato e scoperto con 7 chili di droga e 4mila euro in contanti | il blitz

Dopo mesi di indagini e pedinamenti, le forze dell'ordine hanno sequestrato oltre sette chili di droga e circa 4.000 euro in contanti. Durante un'operazione, è stato arrestato un uomo di 44 anni di nazionalità tunisina, privo di permesso di soggiorno regolare. La perquisizione ha portato al ritrovamento della sostanza stupefacente e del denaro, che erano nascosti in un'abitazione oggetto di controlli mirati.

Una vera e propria base dello spaccio sgominata dopo mesi di pedinamenti. È stato arrestato un 44enne cittadino tunisino, in Italia senza regolare permesso di soggiorno, che da mesi era sotto la lente di ingrandimento del nucleo antidegrado e del nucleo unità cinofile della polizia locale per.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Spaccio di droga all'Elba, un arresto e sette indagati: sequestrati cocaina, hashish e 4mila euro in contantiUn uomo è stato arrestato e otto persone risultano indagate nell’ambito dell’operazione “El Diablo”, che ha portato allo smantellamento di una rete... Lancia una grossa pietra contro i carabinieri: scoperto con droga, bilancino e mille euro in contantiMilano – Un 28enne di origini marocchine è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Sesto San Giovanni. Panoramica sull’argomento Si parla di: La follia di Spadino: tentò di uccidersi con un’iniezione d’aria; Benevento, spaccio di droga: 25enne arrestato dalla Polizia.