Bivaccavano in centro due stranieri trovati con una bici rubata una valigia e la droga

Nella mattinata di mercoledì 8 maggio, la Polizia di Stato è intervenuta in un vicolo del centro cittadino dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante due persone sospette. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato due stranieri che bivaccavano. Durante i controlli, sono state rinvenute una bicicletta rubata, una valigia e alcune sostanze stupefacenti. I due soggetti sono stati fermati e portati in questura per ulteriori verifiche.

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