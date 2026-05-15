Bivaccavano in centro due stranieri trovati con una bici rubata una valigia e la droga

Da parmatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di mercoledì 8 maggio, la Polizia di Stato è intervenuta in un vicolo del centro cittadino dopo aver ricevuto una segnalazione riguardante due persone sospette. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato due stranieri che bivaccavano. Durante i controlli, sono state rinvenute una bicicletta rubata, una valigia e alcune sostanze stupefacenti. I due soggetti sono stati fermati e portati in questura per ulteriori verifiche.

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La Polizia di Stato, nella mattinata di mercoledì 8 maggio scorso, è intervenuta a seguito di una segnalazione  relativa alla presenza di due soggetti sospetti in un vicolo del centro cittadino. Gli equipaggi delle Volanti, giunti tempestivamente sul posto, hanno preso contatti con la richiedente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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