Gli tirano un pugno in faccia e lo minacciano con una pistola per rubargli il telefono | spunta la droga e una carabina rubata

Un uomo viene aggredito con un pugno e minacciato con una pistola nascosta in tasca mentre gli cercano di rubare il telefono. Dopo aver subito l’attacco, l’aggressore si allontana con il cellulare e una carabina rubata, che viene trovata successivamente insieme a droga. L’incidente si verifica in una zona di strada frequentata, dove si sono registrate le violenze e il furto.

Un pugno al volto con un tirapugni e le minacce, con una pistola tenuta in tasca. Poi il furto del cellulare e la fuga. È finita con un arresto per detenzione di droga e una denuncia la rapina avvenuta all'interno del McDonald's di viale Lombardia a Monza, nella serata di martedì.

