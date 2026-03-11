Pugno in faccia e minacce con una pistola per il telefono | arrestato 27enne spunta la droga e una carabina rubata

Un uomo di 27 anni è stato arrestato dopo aver aggredito una persona con un tirapugni e averla minacciata con una pistola nascosta in tasca. Successivamente, ha sottratto il cellulare della vittima e si è dato alla fuga. Durante le operazioni di perquisizione, sono stati trovati droga, una carabina rubata e altri oggetti sospetti.

Un pugno al volto con un tirapugni e le minacce, con una pistola tenuta in tasca. Poi il furto del cellulare e la fuga. È finita con un arresto per detenzione di droga e una denuncia la rapina avvenuta all'interno del McDonald’s di viale Lombardia a Monza, nella serata di martedì. Pugno e pistola. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Articoli correlati

Gli tirano un pugno in faccia e lo minacciano con una pistola per rubargli il telefono: spunta la droga (e una carabina rubata)Un pugno al volto con un tirapugni e le minacce, con una pistola tenuta in tasca.

Nascondeva droga e una pistola rubata in casa, arrestato un 49enne già ai domiciliariScattano gli arresti per un 49enne, che deteneva in casa una pistola rubata e diversi chili di cocaina.

Contenuti utili per approfondire Pugno in faccia e minacce con una...

Temi più discussi: Zona Rossa: le sferra un pugno in faccia e la rapina dell'Iphone. La Polizia di Stato arresta un giovane straniero; Monza, pugno in faccia per il telefonino: la Polizia individua un presunto responsabile; Un pugno e poi l’incoscienza Mi sono risvegliato dopo 7 giorni; Detenuto tira un pugno in faccia all'agente: Subito rinforzi e tutele per la Polizia Penitenziaria.

Ragazza ventenne gli tira un pugno in faccia fuori dal ristoranteAggressione a Cossato in via Martiri della Libertà. Un giovane uomo ha riferito che una ragazza di circa 20 anni gli aveva sferrato un pugno al volto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vitt ... laprovinciadibiella.it

Gli tirano un pugno in faccia e lo minacciano con una pistola per rubargli il telefono: spunta la droga (e una carabina rubata)Le indagini della polizia dopo che un 22enne è stato picchiato e rapinato del cellulare hanno condotto a un 27enne ora arrestato perché trovato in possesso di droga. La scoperta ... monzatoday.it