Il Circolo Tennis Galatina riparte dalla linea verde | al via i campionati di B1 e D1

Il Circolo Tennis Giovanni Stasi di Galatina ha ufficialmente avviato i campionati di B1 e D1, segnando l'inizio di una nuova stagione sportiva. La squadra si prepara a confrontarsi con le sfide del torneo, con obiettivi legati alla crescita e alla competitività. Le competizioni coinvolgono diversi tennisti e rappresentano un momento importante per il club, che si focalizza su un progetto a lungo termine.

GALATINA – Passione, appartenenza e una visione chiara rivolta al futuro. Il Circolo Tennis “Giovanni Stasi” di Galatina scalda i motori per una stagione che si preannuncia tanto impegnativa quanto emozionante. Con il debutto nei campionati di Serie B1 e D1, il club conferma la sua posizione di.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Tennis tavolo, il CSI Morbegno riparte forte: vittoria netta in D1 e primi sorrisi in D2Riprende nel migliore dei modi il Campionato FITET Lombardia a squadre per il GS CSI Morbegno, tornato in campo dopo la pausa con la prima giornata... Tennis: da lunedì e fino all’8 marzo. Quattrocento atleti in arrivo per i campionati italiani veterani al circolo BaratoffIl Circolo tennis Baratoff ospita da lunedì 23 febbraio all’8 marzo l’ottava edizione dei campionati veterani indoor di tennis. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Circolo Tennis Galatina punta sul vivaio: al via i campionati di B1 e D1; A Lecce i massimi esperti mondiali del microbiota pediatrico; Università del Salento ponte verso la Cina. A Lecce una delegazione della NUIST; Galatina, un seminario per riconoscere i segnali della violenza nelle relazioni. Il Circolo Tennis Galatina punta sul vivaio: al via i campionati di B1 e D1GALATINA (Lecce) – Il Circolo Tennis Giovanni Stasi di Galatina si appresta a vivere una nuova stagione da protagonista, militando per il terzo anno ... corrieresalentino.it Bari, terzo mandato per Virgintino al Circolo Tennis: vittoria in blocco della sua listaLa ex tennista ha ottenuto 476 preferenze su 699 votanti battendo la sfidante Daniela Santamato: «Un successo dopo i miei primi otto anni di presidenza» ... lagazzettadelmezzogiorno.it Tennis Village Pietro Mennea. Alex Blue · Good Time. Il Tennis Village Pietro Mennea è più di un circolo. È un luogo dove lo sport diventa crescita, condivisione e passione quotidiana. #tennisvillage #padel #sport #tennis #barletta - facebook.com facebook