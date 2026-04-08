Domenica prossima segna l'inizio del torneo di serie D1 femminile di tennis, con il derby tra i due circoli locali. La Valtiberina Tennis si appresta a fare il suo debutto in questa categoria, affrontando la squadra di Bibbiena. La sfida rappresenta il primo appuntamento stagionale tra le due formazioni, che si incontreranno nel rispetto delle regole del torneo.

Il Valtiberina Tennis è pronto a debuttare nella D1 femminile. Domenica prossima è in programma il turno inaugurale del campionato regionale che vedrà la prima squadra del circolo di Sansepolcro vivere una trasferta sul campo dell’ At Bibbiena, dando il via alla fase a gironi che aprirà il lungo cammino che condurrà verso la C. La formazione del Valtiberina Tennis è reduce dalla promozione dalla D2 conseguita nel 2025 e, di conseguenza, scenderà in campo con l’obiettivo di ben figurare anche nella categoria superiore per confermare il percorso di crescita compiuto negli ultimi anni dal movimento femminile. Il calendario della D1 continuerà... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I due circoli si sfidano all’inizio del torneo di serie D1. Valtiberina-Bibbiena, il derby del tennis

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