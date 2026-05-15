Biologi in piazza il 23 e 24 maggio | laboratori didattici e quiz per avvicinare gli studenti alla scienza della vita

Il 23 e 24 maggio si svolgerà la dodicesima edizione della Giornata Nazionale del Biologo Professionista, un evento promosso dall’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi. In questa occasione, saranno organizzati laboratori didattici e quiz nelle piazze italiane per coinvolgere gli studenti e avvicinarli alla scienza della vita. L’iniziativa si ripete ogni anno con l’obiettivo di far conoscere meglio la professione e gli aspetti della biologia.

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