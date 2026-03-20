Giornata Mondiale della Poesia | il 21 marzo in programma nelle città italiane tanti eventi per avvicinare studenti e cittadini alla letteratura

Il 21 marzo in Italia si celebrano numerosi eventi dedicati alla Giornata mondiale della poesia, coinvolgendo scuole, biblioteche e spazi pubblici. Durante questa giornata vengono organizzate letture, workshop e incontri con poeti, con l’obiettivo di avvicinare studenti e cittadini alla letteratura poetica. Le iniziative si svolgono in diverse città, con programmi che spaziano tra reading e attività culturali.

Il 21 marzo l'Italia festeggia la Giornata mondiale della poesia con eventi diffusi tra scuole e musei, promuovendo la ricchezza culturale nazionale L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Ert e Rai Radio3 per la Giornata Mondiale della Poesia: Jasmine Trinca legge Anne Carson il 21 marzoROMA – Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale festeggia la Giornata Mondiale della Poesia 2026 insieme a Rai Radio3, con una produzione... Teatro Romano, Giornata Mondiale della Poesia: protagonisti gli studentiTempo di lettura: < 1 minutoIn occasione della Giornata Mondiale della Poesia, il Teatro Romano di Benevento promuove un evento per celebrare il... Una raccolta di contenuti su Giornata Mondiale della Temi più discussi: VersiInComune a Chieti la Giornata Mondiale della Poesia; Reading Poetico di Primavera – Giornata mondiale della poesia; Il Flash Mob poetico della Cesalpino per la Giornata Mondiale della Poesia; Alla Bassani 'Reading poetico di Primavera' in occasione della Giornata mondiale della Poesia. Giornata Mondiale della Poesia: le 20 poesie italiane più belle di sempreScopri le 15 poesie italiane più belle di sempre da leggere e rileggere: versi indimenticabili per la Giornata Mondiale della Poesia. libreriamo.it Alghero celebra la Giornata Mondiale della Poesia con Da Sempre di Franco Ceravola RosellaIn occasione della Giornata Mondiale della Poesia, la città di Alghero si prepara a ospitare un evento culturale di profonda riflessione esistenziale e ... algheroeco.com Nella giornata mondiale della felicità vi postiamo questa perla... Massimo, nei panni di Pulcinella, che ci spiega la differenza tra felicità e contentezza #massimotroisi #pulcinella #giornatamondialedellafelicita - facebook.com facebook In occasione della Giornata mondiale della felicità, scopriamo con la Dottoressa Marinella Cozzolino, psicoterapeuta perché implica sempre una scelta x.com