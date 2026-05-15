Bioblitz alla scoperta della natura Tra farfalle lucciole e pipistrelli

Oggi prende il via nel Parco delle Groane il Bioblitz, un evento che durerà fino a domenica. Durante questa iniziativa, i partecipanti potranno osservare e registrare diverse specie di insetti, tra cui farfalle, lucciole e pipistrelli. L'obiettivo è raccogliere dati sulla biodiversità dell’area naturale attraverso attività di identificazione e monitoraggio. Il Bioblitz coinvolge volontari, esperti e appassionati di natura, che si riuniscono per esplorare e documentare la fauna presente nel parco.

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Si apre oggi e proseguirà fino a domenica il fine settimana del “ Bioblitz “ nel Parco delle Groane e della Brughiera Briantea che si trasforma in un grande laboratorio a cielo aperto per l’iniziativa di citizen science promossa da Regione Lombardia che ogni anno coinvolge cittadini, famiglie, appassionati e curiosi nella scoperta della biodiversità. Per tre giorni, diverse aree del Parco ospiteranno escursioni, attività guidate ed esperienze immersive. Un programma ricco che permetterà di osservare da vicino farfalle, pipistrelli, lucciole, uccelli, insetti e molte altre forme di vita. L’iniziativa, giunta all’undicesima edizione, ha come obiettivo quello di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della tutela della biodiversità, dimostrando come anche il contributo dei cittadini possa essere fondamentale per la ricerca scientifica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bioblitz, alla scoperta della natura. Tra farfalle, lucciole e pipistrelli ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Alla scoperta dei pipistrelli. Cetona, natura protagonistaNon sono topi che volano, non si attaccano ai capelli né tantomeno succhiano il sangue. Bioblitz al Parco Adda Nord: via al censimento delle farfalleSvelato il programma ufficiale del Bioblitz al Parco Adda Nord, l’evento di Citizen Science promosso da Regione Lombardia con Area Parchi. Bioblitz, alla scoperta della natura. Tra farfalle, lucciole e pipistrelliTutto pronto per l’undicesima edizione dell’iniziativa organizzata dalla Regione e rivolta a famiglie e bambini. Il Parco delle Groane e della Brughiera Briantea si trasforma in un grande laboratorio ... ilgiorno.it #Cremona BioBlitz, tre giorni nel cuore della natura x.com Tignale, una giornata tra le farfalle del Parco Alto GardaDiventa scienziato per un giorno con il Bioblitz Esploratori della biodiversità in un battito d’ali. È l’invito che la Comunità montana rivolge agli appassionati di natura, proponendo una giornata d ... giornaledibrescia.it