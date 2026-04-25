Bioblitz al Parco Adda Nord | via al censimento delle farfalle

Al Parco Adda Nord è iniziato il Bioblitz, un evento di Citizen Science promosso da Regione Lombardia con l’Area Parchi. Il programma ufficiale dell’attività prevede un censimento delle farfalle presenti nell’area, coinvolgendo volontari e appassionati di natura. L’obiettivo è raccogliere dati sulla biodiversità locale attraverso osservazioni e rilevamenti sul campo. L’evento si svolge in diverse fasi e orari programmati nel corso della giornata.

Svelato il programma ufficiale del Bioblitz al Parco Adda Nord, l’evento di Citizen Science promosso da Regione Lombardia con Area Parchi. Il Parco Adda Nord prosegue, per il terzo anno consecutivo, il censimento delle farfalle in collaborazione con l’Università di Torino coinvolgendo i cittadini.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Parco Adda Nord: le aziende agricole diventano scuole all’apertoIl Parco Adda Nord e la Regione Lombardia stanno accelerando sulla formazione ambientale, estendendo il raggio d’azione del progetto Territorio, una... Due nuove specie di farfalle nel parco delle Foreste CasentinesiDue nuove farfalle volano leggere e leggiadre nella grande area protetta del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, di cui fa parte anche un buon lembo... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Bioblitz 2026: La Scienza Diventa Partecipativa al Parco di Veio. Bioblitz al parco Adda Nord. Un tuffo nella natura alla scoperta delle farfalleSentinelle per un giorno di biodiversità. Al parco Adda Nord torna Bioblitz, tre appuntamenti con l’ambiente, esperti accompagnano il pubblico sul campo, insieme contribuiscono al monitoraggio delle ... ilgiorno.it Parco Adda Nord, il bilancio passa all’unanimitàIl primo bilancio del Parco Adda Nord dell’era Monti passa all’unanimità: 35 Comuni e 4 province, Milano, Brianza, Lecco e... Il primo bilancio del Parco Adda Nord dell’era Monti passa all’unanimità: ... ilgiorno.it