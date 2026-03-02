Bimbo trapiantato morto a Napoli accolta richiesta ricusazione | cambia cardiochirurgo per autopsia

A Napoli, un bambino trapiantato è deceduto e il giudice ha deciso di cambiare il cardiochirurgo incaricato dell'autopsia. La richiesta di ricusazione è stata accolta, portando a una modifica nell’incarico medico per l’esame post-mortem. La vicenda riguarda l’intera procedura legale e medica legata alla morte del bambino. La decisione è stata comunicata dal tribunale napoletano.

(Adnkronos) – Il gip del tribunale di Napoli Mariano Sorrentino ha accolto la richiesta avanzata dall'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia del piccolo Domenico Caliendo, morto sabato 21 febbraio in seguito a un trapianto di cuore fallito lo scorso 23 dicembre all'ospedale Monaldi di Napoli. "È stata accolta l'istanza di ricusazione – ha confermato l'avvocato.