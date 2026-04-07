Bimbo trapiantato famiglia presenta denuncia contro cardiochirurgo

Una famiglia ha presentato una denuncia contro un cardiochirurgo in relazione a un intervento di trapianto su un bambino. L’avvocato della famiglia ha reso noto l’azione legale nei giorni scorsi. La notizia è stata diffusa con un breve comunicato, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui fatti specifici. La vicenda si inserisce in un contesto di attenzione legale verso procedure mediche complesse.

Tempo di lettura: < 1 minuto Come annunciato nei giorni scorsi, l’avvocato Francesco Petruzzi ha presentato una querela per diffamazione a mezzo stampa in continuazione nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido per conto di Patrizia Mercolino e Antonio Caliendo, i genitori del piccolo Domenico, morto il 21 febbraio dopo un trapianto di cuore fallito lo scorso 23 dicembre all’ospedale Monaldi di Napoli. La circostanza che ha spinto il legale dei genitori del piccolo a presentare la querela riguarda una dichiarazione del dottor Oppido trasmetta dal programma Mi manda RaiTre, nella quale il professionista aveva ribadito “abbiamo detto tutto dall’inizio” ai genitori del bambino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bimbo trapiantato, famiglia presenta denuncia contro cardiochirurgo Bimbo trapiantato morto a Napoli, accolta richiesta ricusazione: cambia cardiochirurgo per autopsia(Adnkronos) – Il gip del tribunale di Napoli Mariano Sorrentino ha accolto la richiesta avanzata dall'avvocato Francesco Petruzzi, legale della... Bimbo trapiantato, il legale della famiglia presenta integrazione della querelaTempo di lettura: < 1 minutoIl legale della famiglia del bimbo cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, Francesco Petruzzi, ha presentato... Temi più discussi: Bimbo Napoli, famiglia: da Monaldi silenzio su risarcimento. Ospedale: stiamo valutando; Domenico morto a Napoli, la lettera e le accuse al Monaldi: Ignorano risarcimento; 3 milioni di risarcimento per la morte di Domenico, il Monaldi: indagini in corso; Domenico morto per il trapianto sbagliato, la famiglia chiede 3 milioni di euro al Monaldi. Bimbo trapiantato, il legale della famiglia presenta integrazione della querelaIl legale della famiglia del bimbo cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, Francesco Petruzzi, ha presentato stamane una integrazione alla querela già depositata nelle scorse settimane. Lo ... ansa.it Bimbo trapiantato, il legale della famiglia: Integrata la querela, chiediamo incidente probatorioAbbiamo depositato l'integrazione di querela, ora attendiamo il magistrato. Lunedì mattina andrò in Procura a parlare con lui. Chiediamo un incidente probatorio sulle cartelle cliniche, la ... napoli.repubblica.it Malattia renale ultrarara, a Padova bimbo trapiantato a sei anni dopo terapia salvavita - facebook.com facebook