Due neonati morti in ospedale a Bolzano ci sono otto indagati | disposto incidente probatorio

Due neonati prematuri sono deceduti nell’agosto 2025 all’ospedale San Maurizio di Bolzano a causa di un’infezione da Serratia marcescens. Attualmente sono otto le persone iscritte nel registro degli indagati in relazione a questo caso. Il giudice ha disposto un incidente probatorio per approfondire le circostanze della morte e raccogliere elementi di prova utili all’indagine.

Disposto l’incidente probatorio sulla morte di due neonati prematuri all’ospedale San Maurizio, deceduti nell’agosto 2025 per infezione da Serratia marcescens. Otto gli indagati. Prossima udienza il 4 maggio. E intanto le famiglie sono ancora in attesa dei funerali.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Neonati prematuri morti all’ospedale di Bolzano, otto indagati: disposto l’incidente probatorio. Famiglie attendono ancora nullaosta a funeraliIl giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bolzano ha disposto l’incidente probatorio nell’inchiesta sulla morte di due neonati... Neonati morti in ospedale, ci sono otto indagatiSi riapre il caso dei neonati morti prematuramente all’ospedale di Bolzano, con la vicenda avvenuta lo scorso agosto all’interno del reparto di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Giornata Mondiale Salute: milioni di bambini rischiano di morire per tagli aiuti; Morte di neonati prematuri a Bolzano, disposto l'incidente probatorio; Il papà no vax e il neonato senza visite dopo il parto. La storia del bambino trovato fra droga e rifiuti a Pietralata; Dentro la plastica: la sostanza sotto accusa per morti neonatali e parti prematuri. Due neonati morti in ospedale a Bolzano, ci sono otto indagati: disposto incidente probatorioDisposto l’incidente probatorio sulla morte di due neonati prematuri all’ospedale San Maurizio, deceduti nell’agosto 2025 per infezione da Serratia marcescens. Otto gli indagati. Prossima udienza il 4 ... fanpage.it Neonati prematuri morti all’ospedale di Bolzano, otto indagati: disposto l’incidente probatorio. Famiglie attendono ancora nullaosta a funeraliPer la morte dei due piccoli causata dal batterio Serratia marcescens nell'ospedale San Maurizio si procede con l'udienza il 4 maggio ... ilfattoquotidiano.it Le richieste della difesa della ragazza accusata di aver ucciso i due figli neonati e nascosto i corpi in giardino. Il legale: “Figlia di tutti” - facebook.com facebook