bimbo morto dopo il trapianto a napoli due medici indagati anche per falso in cartella clinica

La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati due medici coinvolti nella morte di un bambino di due anni avvenuta il 21 febbraio all’ospedale Monaldi. Il piccolo era stato sottoposto a un trapianto di cuore con un organo danneggiato. Oltre all’accusa di omicidio colposo, i medici sono indagati anche per falso in cartella clinica.

Nuova contestazione della Procura di Napoli nei confronti di due dei sette indagati per la morte di Domenico Caliendo, il bimbo di due anni morto il 21 febbraio scorso all’ ospedale Monaldi di Napoli dove era stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. Sono indagati anche per falso, oltre che per omicidio colposo, il primario Guido Oppido e la cardiochirurga Emma Bergonzoni. Alle nuove contestazioni i due membri dell’équipe chiurgica del Monaldi (Oppido difeso dagli avvocati Vittorio Manes e Alfredo Sorge, Bergonzoni dall’avvocato Vincenzo Maiello) potranno rispondere in occasione dell’interrogatorio fissato per il prossimo 31 marzo, fornendo la propria versione dei fatti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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