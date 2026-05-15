Bimbo di 11 anni picchiato dal papà con una cintura e costretto a lavorare nella stalla genitori a processo
Due genitori sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di aver maltrattato il loro bambino di 11 anni. Secondo le indagini, il padre avrebbe usato una cintura per picchiare il figlio e lo avrebbe costretto a lavorare nella stalla. La vicenda si è svolta nella zona di Montebelluna e ora i genitori dovranno rispondere delle accuse davanti al tribunale. La denuncia è stata presentata da chi ha avuto modo di conoscere la situazione del minore.
I genitori di un bimbo di 11 anni, residenti nella zona di Montebelluna, sono a processo per maltrattamenti nei confronti del figlio. Il minore sarebbe stato picchiato con una cintura e costretto a svolgere lavori pesanti in stalla. Indagini scattate dopo una segnalazione fatta da un'insegnante dell'11enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Picchia il figlio con un cucchiaio di legno e il video finisce sui social
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