Bimbo di 11 anni picchiato dal papà con una cintura e costretto a lavorare nella stalla genitori a processo

Da fanpage.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due genitori sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di aver maltrattato il loro bambino di 11 anni. Secondo le indagini, il padre avrebbe usato una cintura per picchiare il figlio e lo avrebbe costretto a lavorare nella stalla. La vicenda si è svolta nella zona di Montebelluna e ora i genitori dovranno rispondere delle accuse davanti al tribunale. La denuncia è stata presentata da chi ha avuto modo di conoscere la situazione del minore.

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I genitori di un bimbo di 11 anni, residenti nella zona di Montebelluna, sono a processo per maltrattamenti nei confronti del figlio. Il minore sarebbe stato picchiato con una cintura e costretto a svolgere lavori pesanti in stalla. Indagini scattate dopo una segnalazione fatta da un'insegnante dell'11enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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