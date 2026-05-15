Bimbo di 11 anni picchiato dal papà con una cintura e costretto a lavorare nella stalla genitori a processo

Due genitori sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di aver maltrattato il loro bambino di 11 anni. Secondo le indagini, il padre avrebbe usato una cintura per picchiare il figlio e lo avrebbe costretto a lavorare nella stalla. La vicenda si è svolta nella zona di Montebelluna e ora i genitori dovranno rispondere delle accuse davanti al tribunale. La denuncia è stata presentata da chi ha avuto modo di conoscere la situazione del minore.

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