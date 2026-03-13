Tragedia nel camper in Sardegna Bimbo di 11 anni morì nell’incendio Papà a processo per omicidio colposo

Un incendio in un camper in Sardegna ha causato la morte di un bambino di 11 anni. L’incendio si è verificato nel pomeriggio di fine agosto 2023. Il padre del ragazzo è stato messo sotto processo con l’accusa di omicidio colposo. La tragedia ha attirato l’attenzione sulle conseguenze di quell’evento improvviso.

di Francesco Zuppiroli Un boato che squarciò l'aria di un tranquillo pomeriggio di fine agosto del 2023. Le fiamme, che rapidamente avvolsero il camper parcheggiato sulla spiaggia di Bados, in Sardegna. E la tranquilla vacanza di una famiglia riminese che in un attimo si tramutò in tragedia, con gli istanti di quei momenti strazianti scanditi dagli ultimi tentativi disperati di salvare Samuel Imbuzan, l'undicenne riminese che infine perse la vita nella gabbia mortale di fuoco e fumo in cui si trasformò il van a bordo del quale si trovava in vacanza con i propri genitori. Una tragedia su cui nel corso degli anni ha indagato la procura di Tempio Pausania, che già ad aprile dell'anno scorso arrivò a ipotizzare l'accusa di omicidio colposo, iscrivendo nel registro degli indagati un solo nome: quello del papà di Samuel.