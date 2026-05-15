Bimba strappata dalle braccia della madre orrore in Italia | Ha aspettato il momento giusto

Nella giornata di ieri, una bambina è stata rapita dalle braccia della madre in Italia. Secondo le ricostruzioni, l’episodio è avvenuto in modo improvviso e senza preavviso, lasciando le persone presenti sconcertate. La polizia sta indagando sull’accaduto e cerca di ricostruire la dinamica dei fatti. Non sono state ancora rese note le motivazioni o altri dettagli riguardanti l’episodio. La vicenda ha provocato sconcerto tra chi ha assistito alla scena.

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