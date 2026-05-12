Bimba presa dalle braccia della madre Orrore in Italia è successo in un attimo

A Nepi, in provincia di Viterbo, si sono vissuti momenti di grande tensione quando un uomo di 38 anni avrebbe cercato di portare via una bambina di due anni dalle braccia della madre. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe tentato di strapparla, generando un forte allarme tra i presenti. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato l’uomo e messo fine alla situazione.

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Momenti di forte tensione a Nepi, in provincia di Viterbo, dove un uomo di 38 anni avrebbe tentato di portare via una bambina di appena due anni dalle braccia della madre. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Roma e si è concluso grazie al rapido intervento di alcuni passanti, che sono riusciti a fermare il sospetto prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava in auto insieme alla figlia nei pressi di alcuni ambulatori medici. Le due stavano aspettando il marito della donna, impegnato in una visita specialistica. In quel momento il trentottenne, di origine romena, si sarebbe avvicinato alla vettura prendendo di mira madre e figlia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Bimba presa dalle braccia della madre”. Orrore in Italia, è successo in un attimo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice Notizie correlate Tenta di rapire una bimba di 2 anni strappandola dalle braccia della madreUn uomo di 38 anni ha tentato di rapire una bambina di due anni strappandola dalle braccia della madre. Cerca di strappare bimba di 2 anni dalle braccia della madre: donna denunciata a TriesteDagli accertamenti effettuati è emerso come la donna versava da tempo in una condizione di serio disagio psichico. Argomenti più discussi: Nepi, tenta di rapire una bimba di 2 anni dalle braccia della madre: bloccato dai passanti; Nepi, tenta di rapire una bimba di 2 anni strappandola dalle braccia della madre; Bimba presa dalle braccia della madre. Orrore in Italia, è successo in un attimo. Nepi, tenta di rapire una bimba di 2 anni dalle braccia della madre: bloccato dai passantiTentato rapimento di una bimba di 2 anni in via Roma a Nepi, che un uomo ha cercato di strappare dalle braccia della madre in auto ... fanpage.it