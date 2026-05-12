Bimba presa dalle braccia della madre Orrore in Italia è successo in un attimo
A Nepi, in provincia di Viterbo, si sono vissuti momenti di grande tensione quando un uomo di 38 anni avrebbe cercato di portare via una bambina di due anni dalle braccia della madre. Secondo quanto riferito, l’uomo avrebbe tentato di strapparla, generando un forte allarme tra i presenti. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno fermato l’uomo e messo fine alla situazione.
Momenti di forte tensione a Nepi, in provincia di Viterbo, dove un uomo di 38 anni avrebbe tentato di portare via una bambina di appena due anni dalle braccia della madre. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi in via Roma e si è concluso grazie al rapido intervento di alcuni passanti, che sono riusciti a fermare il sospetto prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava in auto insieme alla figlia nei pressi di alcuni ambulatori medici. Le due stavano aspettando il marito della donna, impegnato in una visita specialistica. In quel momento il trentottenne, di origine romena, si sarebbe avvicinato alla vettura prendendo di mira madre e figlia.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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