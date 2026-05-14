Tentato rapimento a Nepi la madre della bimba | Un' azione studiata Ha aspettato il momento giusto per agire

Nella città di Nepi si è verificato un tentativo di rapimento ai danni di una bambina. La madre della vittima ha riferito che l’aggressore ha più volte si è avvicinato all’auto della famiglia, osservando attentamente e fissando la figlia. Secondo la donna, l’uomo avrebbe pianificato l’azione, attendendo il momento più opportuno per tentare di portare via la bambina. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

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“Un'azione pensata. È passato più di una volta vicino all'auto, ha osservato e fissato mia figlia e ha aspettato il momento giusto per agire”. Ne è convinta Laura, la madre della bambina di 4 anni e mezzo che un 38enne ha tentato di rapire a Nepi. Ieri, 13 maggio, la donna è stata convocata in.🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Tentato rapimento della bimba al supermercato, perizia psichiatrica per l’autore Nepi, tenta di rapire una bimba di 2 anni dalle braccia della madre: bloccato dai passantiTentato rapimento di una bimba di 2 anni in via Roma a Nepi, che un uomo ha cercato di strappare dalle braccia della madre in auto. Temi più discussi: Nepi, tenta di rapire una bimba di 2 anni strappandola dalle braccia della madre; Nepi, tenta di rapire bimba di 2 anni: bloccato dai passanti; Paura a Nepi: uomo tenta di rapire una bambina; Tentato rapimento a Nepi nei confronti di una bimba. Nepi (Viterbo), ennesimo tentativo di rapimento di una bimba di appena 2 anni da parte di un romeno che ha cercato di strapparla dalle braccia della madre mentre la donna era ferma in auto con la piccola in attesa del marito x.com Nepi, tenta di rapire una bimba di 2 anni dalle braccia della madre: bloccato dai passantiTentato rapimento di una bimba di 2 anni in via Roma a Nepi, che un uomo ha cercato di strappare dalle braccia della madre in auto ... fanpage.it Nepi, tenta di rapire una bimba di 2 anni in auto con la madre: bloccato dai passantiA Nepi, in provincia di Viterbo, un uomo di 38 anni ha tentato di rapire una bambina di appena due anni strappandola dalle braccia della madre. blitzquotidiano.it