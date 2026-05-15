Bimba di 11 anni morta in piscina mentre era in gita con l’oratorio a Inzago | la parrocchia risarcisce i genitori
Una bambina di 11 anni è deceduta in una piscina durante una gita organizzata dall'oratorio. L’evento si è verificato presso la piscina Aquaneva, situata nella zona di Inzago. Dopo l’incidente, la parrocchia di Caravaggio e la Diocesi di Cremona hanno deciso di risarcire i genitori della vittima. La comunicazione ufficiale ha confermato il pagamento di un risarcimento, senza ulteriori dettagli sul procedimento legale o sulle circostanze specifiche dell’incidente.
La piscina Aquaneva, la parrocchia di Caravaggio e la Diocesi di Cremona hanno risarcito i genitori della bimba di 11 anni che morì dopo essersi sentita male in piscina durante una gita dell'oratorio. L'associazione Salvagente Italia diventa parte civile. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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