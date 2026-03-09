Attenzione! Al Grande Fratello Vip 8 ci sono due spie

Al Grande Fratello Vip 8 ci sono 16 concorrenti e ora sono noti, ma ci sono due dettagli che potrebbero sfuggire. Innanzitutto, mancano due nomi rispetto all’elenco ufficiale. In secondo luogo, all’interno del cast si nascondono due persone identificate come ‘spie’. Questi elementi sono stati resi noti nelle ultime comunicazioni ufficiali.

Il 16 concorrenti del Grande Fratello Vip 8 adesso li conoscete. Ci sono, invece, un paio di cose che probabilmente ignorate o non conoscete affatto: la prima è che all’appello mancano due nomi; la seconda è che ci sono due ‘ spie ‘ all’interno del cast. I concorrenti mancan(t)i. Partiamo dai primi. Il cast originario era composto da 18 concorrenti e prevedeva la presenza di Evelina Sgarbi e di Francesco Faraoni. Mentre la prima è conosciuta per le vicende legate al padre Vittorio, il secondo è un pugile (chissà come mai un pugile nel cast!) 31 enne, fratello minore di Mattia, noto kickboxer italiano e campione mondiale ISKA. Lavora nel settore informatico. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

