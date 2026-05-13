Nel primo trimestre del 2026, Fiera Milano ha registrato un incremento dei ricavi del 98,4%, raggiungendo i 126,4 milioni di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I dati mostrano una forte ripresa rispetto ai periodi precedenti, con un aumento significativo delle entrate. La società ha comunicato i numeri attraverso un comunicato ufficiale, evidenziando la crescita rispetto al primo trimestre del 2025.

Inizio positivo del 2026 anche sulla spinta delle Olimpiadi invernali e delle acquisizioni. Guidance al rialzo per l’esercizio 2026 con previsione dei ricavi tra 380 e 400 milioni. Francesco Conci: “I risultati sono la conferma della solidità del percorso intrapreso dal Gruppo negli ultimi anni” “Questi risultati evidenziano una crescita particolarmente significativa, sia in termini di ricavi sia di marginalità, e sono una conferma concreta della solidità del percorso intrapreso dal Gruppo negli ultimi anni. Si tratta di una performance che beneficia di un insieme articolato di fattori, tra cui un calendario fieristico favorevole e il...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fiera Milano, primo trimestre ricavi in crescita del 98,4% a 126,4 milioni

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