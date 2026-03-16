Secondo i recenti dati dell’osservatorio, i ricavi del settore automobilistico sono diminuiti del 4,1%. Mentre i segmenti motorsport e aftermarket registrano una crescita, il comparto principale affronta una fase di calo nonostante la presenza di aziende di rilievo come Ferrari e Lamborghini. La situazione riflette una tendenza generale di difficoltà per l’intera industria.

È UN SETTORE in forte crisi, nonostante le eccellenze della motor valley, in primis Ferrari e Lamborghini, ma non solo. La componentistica automotive in Emilia-Romagna nel 2024 conta 225 sedi di impresa e rappresenta il 10,5% del totale nazionale, preceduta da Piemonte e da Lombardia. Nel 2024 le 225 dell’Emilia-Romagna hanno prodotto un fatturato automotive stimato in circa 3,7 miliardi di euro e occupato 12700 addetti, pari al 7,6% dell’occupazione del settore in Italia. Leggendo i dati si nota, che, dopo anni favorevoli, il 2024 ha segnato la fine di una fase di crescita, con una contrazione dei ricavi totali pari al -4,1%, inferiore rispetto a quella riscontrata a livello nazionale (-6,0%). 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I dati dell’osservatorio: ricavi in calo del 4,1%, crescono motorsport e aftermarket

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