Biesse Approvata la relazione finanziaria trimestrale consolidata al 31 marzo 2026

Da iltempo.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A., società quotata su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, ha approvato oggi la relazione finanziaria consolidata relativa al primo trimestre del 2026. La relazione riguarda i risultati finanziari al 31 marzo 2026 e rappresenta un aggiornamento sui dati economico-finanziari della società per il periodo. La comunicazione è stata resa ufficiale attraverso un comunicato pubblicato dalla società.

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In data odierna, il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A. ("Biesse" o la "Società") società quotata su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan ha esaminato ed approvato la relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2026. Approvazione della relazione finanziaria trimestrale al 31 marzo 2026 In un quadro internazionale già fragile caratterizzato dalle perduranti tensioni geopolitiche e commerciali, ulteriormente aggravato dal conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, nel primo trimestre del 2026 il gruppo Biesse (il "Gruppo"), ha avviato le progettualità contenute nel Piano Strategico 2026-2028 volte a garantire il ritorno ad una crescita profittevole e sostenibile. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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