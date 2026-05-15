Biesse Approvata la relazione finanziaria trimestrale consolidata al 31 marzo 2026

Il Consiglio di Amministrazione di Biesse S.p.A., società quotata su Euronext Milan, segmento Euronext STAR Milan, ha approvato oggi la relazione finanziaria consolidata relativa al primo trimestre del 2026. La relazione riguarda i risultati finanziari al 31 marzo 2026 e rappresenta un aggiornamento sui dati economico-finanziari della società per il periodo. La comunicazione è stata resa ufficiale attraverso un comunicato pubblicato dalla società.

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