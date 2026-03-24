IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2025

Il consiglio di amministrazione ha approvato la relazione finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2025. I ricavi e proventi diversi sono stati di 9.697 mila euro, rispetto a 9.707 mila euro dell’anno precedente. I costi operativi hanno evidenziato un miglioramento di 1 euro. La relazione fornisce dati aggiornati sulla situazione economica e finanziaria dell’azienda al termine dell’esercizio.

Ricavi e proventi diversi pari a Euro 9.697 migliaia al 31 dicembre 2025 vs Euro 9.707 migliaia al 31 dicembre 20241 • Costi operativi, in netto miglioramento per Euro 1.698 migliaia; Euro 10.961 migliaia vs Euro 12.659 migliaia al 31 dicembre 20241 • EBITDA Operativo2, in netto miglioramento per Euro 3.502 migliaia; Euro -640 migliaia vs Euro -4.142 migliaia al 31 dicembre 20241. Il miglioramento dell'EBITDA Operativo Ricorrente è invece di Euro 1.688 migliaia rispetto all'esercizio precedente. • EBITDA Complessivo pari a Euro 519 migliaia vs Euro 9.622 migliaia al 31 dicembre 20241 (il dato comparativo include la differenza da concambio pari ad Euro 11. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE CONSOLIDATA AL 31 DICEMBRE 2025 Articoli correlati Leggi anche: Zest, il Cda approva la relazione finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2025 Iren, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consolidato integrato al 31 dicembre 2025Nel 2025 Iren registra un Ebitda che sale di +6% e utile netto +12%, investimenti in aumento del +12% e una proposta di dividendo in crescita del +8%. Approfondimenti e contenuti su IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA... Temi più discussi: Lombardia: FNM, il cda approva la relazione finanziaria; Progetto di bilancio: redazione entro il 31 marzo 2026; Un nuovo polo finanziario; De Nora, CdA approva bilancio 2025 e dividendo 0,103 euro per azione. Zest, il Cda approva la relazione finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2025I numeri indicano un solido trend di rafforzamento con costi operativi in netto miglioramento per 1.698.000 euro. Anche l’EBITDA Operativo segna un significativo miglioramento per euro 3.502.000 ... msn.com Aeroporto di Bologna: cda approva bilancio 2025Il consiglio di amministrazione di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna SpA, riunitosi ieri sotto la presidenza di Enrico Postacchini, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio di AdB ed il ... avionews.it L'assemblea approva e nasce il leadership team per guidare lo sviluppo sportivo e aziendale del club - facebook.com facebook Il #22marzo 1947 l' #AssembleaCostituente approva il 1° articolo della #Costituzione. Ne "La storia della nostra Costituzione" per ogni articolo il testo vigente, il testo predisposto dai 75, gli emendamenti, il testo approvato dalla Costituente senato.it/sites/defaul x.com