Zest il Cda approva la relazione finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2025

Il Consiglio di Amministrazione di Zest S.p.A. ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025. Zest S.p.A. è una società quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana. La relazione riguarda i risultati finanziari consolidati relativi all'esercizio chiuso nel dicembre 2025. La comunicazione è stata resa pubblica in data recente.

Il Consiglio di Amministrazione di Zest S.p.A., player di riferimento in Italia per l'Innovazione digitale quotato sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, ha approvato la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025. I numeri indicano un solido trend di rafforzamento con costi operativi in netto miglioramento per 1.698.000 euro (10.961.000 al 31 dicembre 2025 contro 12.659.000 al 31 dicembre 2024); anche l’EBITDA Operativo segna un significativo miglioramento per euro 3.502.000 (-640.000 euro rispetto a -4.142.000 euro registrato al 31 dicembre 2024). Il miglioramento dell'EBITDA Operativo Ricorrente è invece di 1.688.000 euro rispetto all'esercizio precedente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Zest, il Cda approva la relazione finanziaria annuale consolidata al 31 dicembre 2025 Articoli correlati Iren, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consolidato integrato al 31 dicembre 2025Nel 2025 Iren registra un Ebitda che sale di +6% e utile netto +12%, investimenti in aumento del +12% e una proposta di dividendo in crescita del +8%. Iren, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consolidato integrato al 31 dicembre 2025 con tutti i risultati economico-finanziari in crescitaIren archivia l'esercizio 2025 con una crescita su tutti i principali indicatori economico-finanziari.