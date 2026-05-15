La Biblioteca San Biagio si trova in una fase di crisi, portando il presidente dell’ente a chiedere un intervento alla Regione. La carenza di personale ha causato problemi nella gestione e nella disponibilità di risorse per la ricerca accademica a Padova. Per cercare di trovare una soluzione, è stata avviata una petizione rivolta al Ministero della Cultura, coinvolgendo direttamente le autorità centrali. La situazione ha suscitato preoccupazioni tra studenti e ricercatori che utilizzano quotidianamente la biblioteca.

? Punti chiave Come influirà la carenza di personale sulla ricerca accademica a Padova?. Perché il Ministero della Cultura è stato coinvolto con una petizione?. Quali servizi fondamentali rischiano di sparire per i ricercatori?. Chi dovrà intervenire per salvare gli 800 mila volumi della biblioteca?.? In Breve Struttura fondata nel 1629 custodisce circa 800 mila volumi e manoscritti storici.. Carenza personale causa sospensione servizi e problemi al centralino di Padova.. Lavoratori e docenti hanno presentato petizione ufficiale al Ministero della Cultura.. Ostanel parteciperà all'assemblea pubblica a Padova per sostenere la mobilitazione..... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biblioteca San Biagio in crisi: Ostanel chiede aiuto alla Regione

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