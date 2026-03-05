Licenziamenti alla Chart VRV si attiva anche il sindaco che chiede aiuto alla Regione

L’azienda Chart VRV ha licenziato due operai, scatenando la reazione dei colleghi che hanno deciso di organizzare uno sciopero. Il sindaco si è fatto avanti, chiedendo aiuto alla Regione per trovare una soluzione alla situazione. La vicenda ha suscitato attenzione tra i residenti e tra i rappresentanti locali, mentre le discussioni continuano in attesa di eventuali sviluppi.

Anche il sindaco Daniel Siccardi è sceso in piazza per confrontarsi coi lavoratori e cercare di trovare soluzioni per salvare i posti di lavoro L'azienda licenzia due operai, i colleghi si mobilitano e organizzano uno sciopero e arriva anche il sindaco. È accaduto nella mattinata di mercoledì 4 marzo a Ornago dove i dipendenti della Chart VRV hanno organizzato un sit-in di protesta dopo l'annuncio, da parte dell'azienda, del licenziamento di due lavoratori. L'azienda – specializzata nella ingegneria e produzione di prodotti criogenici – ha spiegato che i licenziamenti sono le conseguenze di una riorganizzazione interna con la scelta di esternalizzare i servizi di verniciatura.