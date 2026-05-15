BiblioSlam la finale del Torneo di Poetry Slam alla Biblioteca Provinciale di Avellino

Sabato 16 maggio 2026, alle ore 17:00, si svolgerà la finale del torneo di Poetry Slam chiamato BiblioSlam, presso la Biblioteca Provinciale Scipione e Giulio Capone. L’evento è organizzato con il patrocinio della Provincia di Avellino e si terrà nella sede della biblioteca. La manifestazione è dedicata ai partecipanti del torneo, che si sono sfidati nelle precedenti tappe, e rappresenta il momento conclusivo della competizione. La biblioteca ospiterà il pubblico interessato a seguire la fase finale.

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