BiblioSlam la finale del Torneo di Poetry Slam alla Biblioteca Provinciale di Avellino
Sabato 16 maggio 2026, alle ore 17:00, si svolgerà la finale del torneo di Poetry Slam chiamato BiblioSlam, presso la Biblioteca Provinciale Scipione e Giulio Capone. L’evento è organizzato con il patrocinio della Provincia di Avellino e si terrà nella sede della biblioteca. La manifestazione è dedicata ai partecipanti del torneo, che si sono sfidati nelle precedenti tappe, e rappresenta il momento conclusivo della competizione. La biblioteca ospiterà il pubblico interessato a seguire la fase finale.
Sabato 16 maggio 2026, alle ore 17:00, presso la Biblioteca Provinciale Scipione e Giulio Capone, si terrà la Finale del torneo di Poetry Slam “BiblioSlam”, realizzato con il patrocinio della Provincia di Avellino. L’iniziativa è stata organizzata dal collettivo Caspar Campania Slam Poetry per il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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