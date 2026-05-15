Bianchi | La scuola deve diventare più aperta e inclusiva L’appello dell’ex ministro a Udine

Un ex ministro ha invitato a rendere la scuola più aperta e inclusiva durante un evento a Udine. Ha evidenziato il ruolo della scuola come elemento centrale della comunità e come strumento per gestire i mutamenti sociali e demografici. La sua proposta si concentra sulla necessità di adattare i sistemi educativi alle nuove esigenze della società, promuovendo un ambiente più accogliente per tutti gli studenti. L’appello è stato rivolto a insegnanti, istituzioni e famiglie presenti all’iniziativa.

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