Bianchi | La scuola deve diventare più aperta e inclusiva L’appello dell’ex ministro a Udine

Da orizzontescuola.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ex ministro ha invitato a rendere la scuola più aperta e inclusiva durante un evento a Udine. Ha evidenziato il ruolo della scuola come elemento centrale della comunità e come strumento per gestire i mutamenti sociali e demografici. La sua proposta si concentra sulla necessità di adattare i sistemi educativi alle nuove esigenze della società, promuovendo un ambiente più accogliente per tutti gli studenti. L’appello è stato rivolto a insegnanti, istituzioni e famiglie presenti all’iniziativa.

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La scuola come punto di riferimento della comunità e strumento per affrontare i cambiamenti sociali e demografici. È il messaggio lanciato da Patrizio Bianchi, ex ministro dell’Istruzione, intervenuto a Udine in occasione della presentazione di un report sulle attività educative della città. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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