Lotta ai tumori l' appello dell' Associazione Dino Amadori | La prevenzione deve diventare una priorità sistemica

Un nuovo appello arriva dall’Associazione Dino Amadori, che sottolinea l’importanza di fare della prevenzione una priorità sistemica nella lotta ai tumori. I dati epidemiologici del 2023 indicano in Emilia-Romagna oltre 50 mila decessi collegati a patologie oncologiche, evidenziando un impatto sanitario considerevole. La richiesta riguarda l’adozione di misure più efficaci e coordinate per contrastare questa emergenza.

I più recenti dati epidemiologici che fotografano una situazione di forte impatto sanitario in Emilia-Romagna, dove nel 2023 si sono registrati oltre 50 mila decessi. Anche alla luce di criticità localizzate in alcune aree dell’Appennino romagnolo, con particolare riferimento all’elevata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

"Il plasma si dona, non si produce": l’appello dell’associazione Dino AmadoriL’associazione Dino Amadori – Memoria in Cammino scende in campo per la promozione della donazione di plasma.

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