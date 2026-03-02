Venezia accessibile Martella | La città deve diventare davvero inclusiva

Il candidato sindaco di Venezia del centrosinistra, Andrea Martella, incontrerà i promotori della petizione firmata da 767 persone, che chiede al Comune di accelerare e modificare le strategie per migliorare la percorribilità della città. La petizione è stata presentata a Ca' Farsetti e riguarda direttamente le questioni di accessibilità e mobilità urbana.

🔗 Leggi su Veneziatoday.it Progettare città sostenibili: strategie pratiche per un'architettura urbana accessibile e inclusivaA Reggio Emilia, in un freddo pomeriggio di febbraio, il dibattito sul futuro delle città ha preso forma in una sala affollata del centro storico,... Martella candidato sindaco del centrosinistra: «Venezia città abbandonata. Io calato dall?alto? Un falso»VENEZIA - La sede designata per il lancio della campagna elettorale è l'hotel Anda, l'ostello che si trova nel cuore del quartiere Piave di Mestre,... Una selezione di notizie su Venezia accessibile. Martella: «Noi il partito del Sì». E lancia il format 'Parliamoci'VENEZIA - «Saremo il partito del sì». Andrea Martella prende il j'accuse principale del sindaco Luigi Brugnaro, che da sempre definisce l'opposizione ... ilgazzettino.it Andrea Martella apre la campagna elettorale al Candiani: «Ripopolamento e statuto speciale»Pienone per l'evento con gli interventi di tutte le 11 forze della coalizione. Gestione del turismo, porto, ambiente e sicurezza al centro dell'agenda. «Ridare centralità a municipalità e cittadini» ... veneziatoday.it